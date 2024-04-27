Afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı... Hababam Sınıfı’nın Bozum Cahit’i Cengiz Nezir’i şimdi tanımak çok zor!

Ünlü oyuncu Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Bozum Cahit' karakteriyle ünlenmişti. Usta isim Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın birbibirinden sevilen filmlerinde oynamıştı.