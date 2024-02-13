Giriş Tarihi: 13.02.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
20:04
Afra Saraçoğlu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Kim der ki o çocuk Afra Saraçoğlu!
'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlülerden! 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Bugün bir paylaşım yapan Afra Saraçoğlu, çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafı!