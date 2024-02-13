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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Kim der ki o çocuk Afra Saraçoğlu!
Giriş Tarihi: 13.02.2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 20:04

Afra Saraçoğlu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Kim der ki o çocuk Afra Saraçoğlu!

'Yalı Çapkını' dizisinde 'Seyran' karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlülerden! 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı oyunculuğuyla hayranlarını mest eden Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya paylaşımları da beğeni topluyor. Bugün bir paylaşım yapan Afra Saraçoğlu, çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafı!

Afra Saraçoğlu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Kim der ki o çocuk Afra Saraçoğlu!

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 'Yalı Çapkını' dizisinde canlandırdığı 'Seyran' karakteriyle adından söz ettirdi.

Afra Saraçoğlu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Kim der ki o çocuk Afra Saraçoğlu!

Başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle şahlanan Afra Saraçoğlu güzelliğiyle de baş döndürüyor.

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Afra Saraçoğlu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Kim der ki o çocuk Afra Saraçoğlu!

PAYLAŞIMLARIYLA SIK SIK GÜNDEMDE!

Ünlü oyuncu paylaşımlarıyla da gündemden düşmedi.

Afra Saraçoğlu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Kim der ki o çocuk Afra Saraçoğlu!

ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI!

Bugün bir paylaşım yapan Afra Saraçoğlu, çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Afra Saraçoğlu paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı! Kim der ki o çocuk Afra Saraçoğlu!

İşte Afra Saraçoğlu'nun çocukluk fotoğrafları!

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