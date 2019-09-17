Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!

Kardeş Çocukları dizisinde Hayat olarak tanıdığımız Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir. Genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katıldı. 2016 yılında Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Füsun Erbulak ile birlikte rol aldı. 2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.2017 yılında Başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece Çamkıran karakterini canlandırdı. Afra Saraçoğlu ve annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Genç oyuncunun annesi sanki ablası gibi. İşte güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ve diğer ünlü isimlerin anneleri…