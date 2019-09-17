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  • Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!

’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!

Kardeş Çocukları dizisinde Hayat karakterini canlandıran her zaman kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğu ile takdir toplayan Afra Saraçoğlu'nun annesi görenler hayret etti. Afra Saraçoğlu'nun annesi 'nun çok genç olması hayranlarını çok şaşırttı. Lütfiye Saraçoğlu'nu görenlerin ilk yorum anne, kız değil de abla, kardeş gibisiniz oldu. Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler annesi olduğuna inanmadı. Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu görenler dönüp bir daha baktı kimse annesi olduğuna inanamadı…

Giriş Tarihi: 17.09.2019 12:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 12:07
Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!

Kardeş Çocukları dizisinde Hayat olarak tanıdığımız , 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimine devam etmektedir. Genç yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katıldı. 2016 yılında Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Füsun Erbulak ile birlikte rol aldı. 2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Ortans Kıvanç ile birlikte oynadı.2017 yılında Başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu, Deniz Baysal, Mahir Günşiray, Çağlar Ertuğrul, Tolga Güleç, Alp Navruz ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Ece Çamkıran karakterini canlandırdı. Afra Saraçoğlu ve annesi 'nu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Genç oyuncunun annesi sanki ablası gibi. İşte güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ve diğer ünlü isimlerin anneleri…

Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!

AKIN AKINÖZÜ

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Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!

AKIN AKINÖZÜ VE ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ

Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!

AKIN AKINÖZÜ VE ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ

Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!

AKIN AKINÖZÜ VE ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ

Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!

AKIN AKINÖZÜ VE ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ

Afra Saraçoğlu’nun annesini görenler dönüp bir daha baktı!
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