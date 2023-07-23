Afrodit Banu Alkan takipçilerini geçmişe götürdü! Leopar mayokisine yorum yağdı "Kylie Jenner halt etmiş"

1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Banu Alkan'ın peş peşe yaptığı paylaşımlar arasında Kylie Jenner için sarf ettiği sözler ise dikkatlerden kaçmadı. Instagram kullanıcıları Banu Alkan'ın paylaştığı fotoğrafa öyle yorumlar yaptı ki...