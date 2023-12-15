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Haberler Galeri Afrodit Banu Alkan'ın son haline yorum yağdı "Kylie Jenner halt etmiş" Sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 15.12.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 13:51

Afrodit Banu Alkan'ın son haline yorum yağdı "Kylie Jenner halt etmiş" Sosyal medyayı salladı

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta mest etti. 6 yıl önce televizyonda yayınlanan Dünya Güzellerim programında dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, yeniden bir araya geliyor. 3 usta isim bu sefer de YouTube kanalında yayınlanacak Dünya Güzelleri Masada programıyla dönüyor. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni programından paylaşımlar yaptı. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "Kylie Jenner halt etmiş" dedi.

Afrodit Banu Alkan’ın son haline yorum yağdı Kylie Jenner halt etmiş Sosyal medyayı salladı

1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu.

Afrodit Banu Alkan’ın son haline yorum yağdı Kylie Jenner halt etmiş Sosyal medyayı salladı

Banu Alkan'ın güzelliği görenleri büyüledi. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Banu Alkan, son olarak program çekimlerinden paylaşımlar yaptı.

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Afrodit Banu Alkan’ın son haline yorum yağdı Kylie Jenner halt etmiş Sosyal medyayı salladı

Altı yıl önce popüler gezi ve eğlence programı "Dünya Güzellerim" ile bir araya gelen ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, aynı formatla bu sefer de YouTube'da program yapacak.

Afrodit Banu Alkan’ın son haline yorum yağdı Kylie Jenner halt etmiş Sosyal medyayı salladı

GÜNDEMDEKİ KONULARI KONUŞACAKLAR

"Dünya Güzelleri Masada" olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendirecek.

Afrodit Banu Alkan’ın son haline yorum yağdı Kylie Jenner halt etmiş Sosyal medyayı salladı

Daha önce Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek farklı kültürleri tanıyan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, bu kez sohbet programında keyifli anlar yaşatacak.

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