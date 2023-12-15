Giriş Tarihi: 15.12.2023 13:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 13:51

Afrodit Banu Alkan'ın son haline yorum yağdı "Kylie Jenner halt etmiş" Sosyal medyayı salladı

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta mest etti. 6 yıl önce televizyonda yayınlanan Dünya Güzellerim programında dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, yeniden bir araya geliyor. 3 usta isim bu sefer de YouTube kanalında yayınlanacak Dünya Güzelleri Masada programıyla dönüyor. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni programından paylaşımlar yaptı. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "Kylie Jenner halt etmiş" dedi.