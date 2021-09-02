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Haberler Galeri Afrodit Banu'dan Süperstar Ajda'ya şok itham! Banu Alkan "Taklit edilmek harika bir duygu" dedi ortalık fena karıştı...
Giriş Tarihi: 02.09.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 10:04

Afrodit Banu'dan Süperstar Ajda'ya şok itham! Banu Alkan "Taklit edilmek harika bir duygu" dedi ortalık fena karıştı...

Afrodit lakaplı Yeşilçam sanatçısı Banu Alkan yıllara meydan okurcasına kendinden söz ettirmeyi biliyor. Ünlü sinema sanatçısı Banu Alkan, bir döneme damga vuran isimler arasında. Geçmişte oynadığı filmler gişe rekorları kırmış, güzelliği ile herkesi büyüleyen Banu Alkan Afrodit lakabının hakkını vermişti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan son olarak yaptığı Ajda Pekkan paylaşımı ile yine gündem oldu. Daha önce dünyaca ünlü isim Kylie Jenner'ın kendisini taklik ettiğini söyleyen Banu Alkan, şimdi de Ajda Pekkan'ı taklitçilik ile suçladı. Ajda Pekkan'ın bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu... İşte Banu Alkan'ın Ajda Pekkan'ın kendisini taklit ettiğini iddia ettiği, benzer bulduğu karesi...

Afrodit Banu’dan Süperstar Ajda’ya şok itham! Banu Alkan Taklit edilmek harika bir duygu dedi ortalık fena karıştı...

Afrodit lakaplı Yeşilçam sanatçısı Banu Alkan yıllara meydan okurcasına kendinden söz ettirmeyi biliyor. Ünlü sinema sanatçısı Banu Alkan, bir döneme damga vuran isimler arasında.

Afrodit Banu’dan Süperstar Ajda’ya şok itham! Banu Alkan Taklit edilmek harika bir duygu dedi ortalık fena karıştı...

Geçmişte oynadığı filmler gişe rekorları kırmış, güzelliği ile herkesi büyüleyen Banu Alkan Afrodit lakabının hakkını vermişti.

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Afrodit Banu’dan Süperstar Ajda’ya şok itham! Banu Alkan Taklit edilmek harika bir duygu dedi ortalık fena karıştı...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan son olarak yaptığı Ajda Pekkan paylaşımı ile yine gündem oldu.

Afrodit Banu’dan Süperstar Ajda’ya şok itham! Banu Alkan Taklit edilmek harika bir duygu dedi ortalık fena karıştı...

Daha önce dünyaca ünlü isim Kylie Jenner'ın kendisini taklik ettiğini söyleyen Banu Alkan, şimdi de Ajda Pekkan'ı taklitçilik ile suçladı.

Afrodit Banu’dan Süperstar Ajda’ya şok itham! Banu Alkan Taklit edilmek harika bir duygu dedi ortalık fena karıştı...

Ajda Pekkan'ın bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu... İşte Banu Alkan'ın Ajda Pekkan'ın kendisini taklit ettiğini iddia ettiği, benzer bulduğu karesi...

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