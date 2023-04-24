Giriş Tarihi: 24.04.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 15:05

Afrodit takipçilerini geçmişe götürdü! 65 yaşındaki Banu Alkan beyaz mayosuyla yaktı geçti! Yorum yağdı: Kylie Jenner halt etmiş

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürdü. Banu Alkan'ın güzelliği görenleri mest etti. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Banu Alkan, son olarak beyaz bikinili hallerini paylaştı. 142 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gençlik yıllarına ait karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "10 tane Serenay Sarıkaya eder" ve "Kylie Jenner halt etmiş" gibi onlarca yorum geldi.