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Haberler Galeri Ağlayarak "Uyuşturucu batağına düştüm" demişti! Eski eşler arasında sular durulmuyor! Damla Ersubaşı şimdi de inkar etti: Tehditle söyletti...
Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 12:01

Ağlayarak "Uyuşturucu batağına düştüm" demişti! Eski eşler arasında sular durulmuyor! Damla Ersubaşı şimdi de inkar etti: Tehditle söyletti...

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı ortaya çıkmıştı. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Ersubaşı yayınladığı videoda "Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım" demişti. Damla Ersubaşı eski olduğunu söylediği videoyu tehdit ve şantajla çektiğini söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi... İşte ortaya atılan yeni iddialar...

Ağlayarak Uyuşturucu batağına düştüm demişti! Eski eşler arasında sular durulmuyor! Damla Ersubaşı şimdi de inkar etti: Tehditle söyletti...

Daha önce ihanet ve şiddet haberlerinin gölgesinde boşanan eski eşler Mustafa Can Keser ile Damla Ersubaşı arasında sular bir türlü durulmuyor. Ortaya atılan son iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ağlayarak Uyuşturucu batağına düştüm demişti! Eski eşler arasında sular durulmuyor! Damla Ersubaşı şimdi de inkar etti: Tehditle söyletti...

Damla Ersubaşı hakkında eski eşinin ortaya attığı iddialar şoke etmişti. 2020 yılında olaylı bir şekilde boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser yine mahkemelik olmuştu.

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Ağlayarak Uyuşturucu batağına düştüm demişti! Eski eşler arasında sular durulmuyor! Damla Ersubaşı şimdi de inkar etti: Tehditle söyletti...

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arasındaki 'velayetin değiştirilmesi' davasındaki dilekçedeki suçlamalar oldukça ses getirmişti.

Ağlayarak Uyuşturucu batağına düştüm demişti! Eski eşler arasında sular durulmuyor! Damla Ersubaşı şimdi de inkar etti: Tehditle söyletti...

Damla Ersubaşı'nın yasaklı madde bağımlısı olduğunu ileri süren Mustafa Can Keser, Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'velayetin değiştirilmesi' davası açmıştı.

Ağlayarak Uyuşturucu batağına düştüm demişti! Eski eşler arasında sular durulmuyor! Damla Ersubaşı şimdi de inkar etti: Tehditle söyletti...

Keser'in avukatı Burçem Akkoç dilekçede, "Damla Ersubaşı çocukların evde olduğu sırada yasaklı madde kullanmış, birden fazla kişi ile birliktelik yaşamış ve bu konuda partiler vermiştir.

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