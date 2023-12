Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 12:01

Ağlayarak "Uyuşturucu batağına düştüm" demişti! Eski eşler arasında sular durulmuyor! Damla Ersubaşı şimdi de inkar etti: Tehditle söyletti...

Bir dönemin popüler dizilerinden Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturmuştu. Zehra ve Zeynep adında iki kızları olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. 'İhanet' ve 'şiddet' iddiaları sonrası yollarını ayıran ikili yeniden karşı karşıya geldi. Mustafa Can Keser'in, eski eşi Damla Ersubaşı'na ağır suçlamalarla dolu bir velayet davası açtığı ortaya çıkmıştı. Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Ersubaşı yayınladığı videoda "Uyuşturucu batağına düştüm, kumar oynadım" demişti. Damla Ersubaşı eski olduğunu söylediği videoyu tehdit ve şantajla çektiğini söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi... İşte ortaya atılan yeni iddialar...