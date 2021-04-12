Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik aşka geldi! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik'in romantik tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, şimdilerde aşklarını doludizgin sürdürmeye devam ediyor. Sıla ile mahkemelik olduktan sonra aradığı aşkı Çelik'te bulan Kural, sosyal medya hesabından zaman zaman aşk pozlarını yayınlıyor. Son olarak ünlü çift, tatil için soluğu Kıbrıs'ta aldı. Aşk dolu pozlarını Instagram hesaplarından yayınlayan ikili, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik'in ayrı ayrı yaptığı paylaşımlara takipçilerinden beğeni yağdı...