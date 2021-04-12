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Haberler Galeri Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik aşka geldi! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik'in romantik tatil pozları sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 12.04.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 14:01

ve aşka geldi! ve 'in romantik sosyal medyayı salladı!

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu ile avukat sevgilisi , uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren ve , şimdilerde aşklarını doludizgin sürdürmeye devam ediyor. ile mahkemelik olduktan sonra aradığı aşkı Çelik'te bulan Kural, sosyal medya hesabından zaman zaman aşk pozlarını yayınlıyor. Son olarak ünlü çift, tatil için soluğu 'ta aldı. Aşk dolu pozlarını hesaplarından yayınlayan ikili, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik'in ayrı ayrı yaptığı paylaşımlara takipçilerinden beğeni yağdı...

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik aşka geldi! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik'in romantik tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan oyuncu ile avukat sevgilisi , uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik aşka geldi! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik'in romantik tatil pozları sosyal medyayı salladı!

İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren ve , şimdilerde aşklarını doludizgin sürdürmeye devam ediyor.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik aşka geldi! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik'in romantik tatil pozları sosyal medyayı salladı!

ile mahkemelik olduktan sonra aradığı aşkı Çelik'te bulan Kural, sosyal medya hesabından zaman zaman aşk pozlarını yayınlıyor.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik aşka geldi! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik'in romantik tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Kural'ın rol aldığı dizinin çekimleri için 'ta bulunan aşıklar, önceki gün sahilde güzel havanın tadını çıkardı.

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik aşka geldi! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik'in romantik tatil pozları sosyal medyayı salladı!

Nikah masasına oturması beklenen ile avukat çifti, aşklarıyla görenleri mest ediyor.

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