Ahmet Kural'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu

"ABİ DİŞİNDE MAYDANOZ KALMIŞ"

Murat Cemcir ile iyi bir ikili olan ve yer aldığı projelerle ve geride bıraktığımız aylarda yaşadığı şarkıcı Sıla aşkıyla gündemden inmeyen Ahmet Kural, sosyal medya hesabından iki farklı selfie paylaşımında bulundu.