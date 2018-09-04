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'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu

Düğün Dernek filmiyle milyonları kırıp geçiren Ahmet Kural, Instagram hesabından paylaştığı selfie pozlarıyla takipçilerini kahkahaya boğdu.

Giriş Tarihi: 04.09.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 10:23
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'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu
Ahmet Kural'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu

Sevilen oyuncu 'in Instagram hesabından paylaştığı iki farklı selfie pozu, takipçilerini kahkahaya boğdu.

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'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu
Ahmet Kural'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu

İlk pozunda karizmatik görüntüsüyle takipçilerini hayran bıraktı. Kural'ın ikinci selfie pozunda ise dişinde kalan kalıntıya takipçileri ilginç tepki verdi.

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'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu
Ahmet Kural'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu

"ABİ DİŞİNDE MAYDANOZ KALMIŞ"

Murat Cemcir ile iyi bir ikili olan ve yer aldığı projelerle ve geride bıraktığımız aylarda yaşadığı şarkıcı Sıla aşkıyla gündemden inmeyen , sosyal medya hesabından iki farklı selfie paylaşımında bulundu.

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'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu
Ahmet Kural'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu

Bir tanesinde son derece karizmatik görünen Kural diğer fotoğrafta ise komik bir ifade takınmış şekilde görünüyor.

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'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu
Ahmet Kural'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu

İkinci pozunda Kural'ın dişinde kalan şey ise takipçilerini güldürdü. Kural'ın pozuna takipçileri, " Ünlü de olsan dişinde bir şey kalıyor, Abi dişinde maydanoz kalmış" yorumlarını yaptı.

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'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu
Ahmet Kural'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu
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'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu
Ahmet Kural'ın selfie pozu sosyal medyada alay konusu oldu
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