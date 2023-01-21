Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:42
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
09:46
Ahmet Mümtaz Taylan'dan kötü haber! Usta sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan ameliyata alınacak!
Hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan'dan hayranlarını korkutan haber geldi. Leyla ile Mecnun dizisinin sevilen oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan pazar günü hastaneye yaacak. Ahmet Mümtaz Taylan nefes alıp verirken yaşadığı sıkıntıdan dolayı kontrole gitti. 57 yaşındaki oyuncunun ameliyat olması gerekiyor. İşte Ahmet Mümtaz Taylan'ın sağlık durumu hakkında ayrıntılar...