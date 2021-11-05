Ahu Tuğba’nın kızı kendine çok farklı bir yol çizdi! Florida’da polis olan Anjelik Calvin annesi Ahu Tuğba’ya benzerliği ile dikkat çekiyor!

Ahu Tuğba'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Anjelik Calvin, kendisine annesinin hayatından oldukça farklı bir yol çizdi. Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Ahu Tuğba'nın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Takipçileri Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ile benzerliğine dikkat çekti.