Aile de yargılansın! Türkiye’nin konuştuğu olayda oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok ceza alacak mı?

Tok da bu iddiaları yalanladı ve yayınladığı uzun özür yazısında "Oğlum olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız..." dedi.

