Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aile de yargılansın! Türkiye'nin konuştuğu olayda oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok ceza alacak mı?
Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 07:58

Aile de yargılansın! Türkiye'nin konuştuğu olayda oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok ceza alacak mı?

İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C. ile kendisine Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayı köşesine taşıyan GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel "Bence çocuklarının suça bulaşmasına vesile olan ebeveynler de ceza almalı! Bunun bir örneği geçtiğimiz ay ABD'de yaşandı. Bir okul baskınında dört kişiyi öldüren çocuğun annesi de hapse atıldı. 16 yaşında ehliyeti olmayan bir çocuğa araba vermenin ve bir insanın hayatını kaybetmesine vesile olmanın da bir cezası olmalı!" dedi.

MEVLÜT TEZEL
Aile de yargılansın! Türkiye’nin konuştuğu olayda oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok ceza alacak mı?

İstanbul Kemerburgaz'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.'nin yaptığı kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti.
Olayın ardından yazar Eylem Tok'un oğlu T.C.'yi yurtdışına kaçırdığı ortaya çıktı.

Aile de yargılansın! Türkiye’nin konuştuğu olayda oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok ceza alacak mı?

T.C.'nin olay yerinden kaçtığı ve kazazedelerin cep telefonlarını topladığı iddia edildi. Ama bu iddiaları doğrulayan bir bilgi yok.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile de yargılansın! Türkiye’nin konuştuğu olayda oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok ceza alacak mı?

Tok da bu iddiaları yalanladı ve yayınladığı uzun özür yazısında "Oğlum olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız..." dedi.

Aile de yargılansın! Türkiye’nin konuştuğu olayda oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok ceza alacak mı?

Ama bu açıklama sosyal medyada yaşananları hafifletme çabası olarak algılandı.

Aile de yargılansın! Türkiye’nin konuştuğu olayda oğlunu Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok ceza alacak mı?

Eğer T.C. alkollü değilse, telefonları toplamadıysa, ambulans çağırdıysa adli kontrol şartıyla serbest bırakılma ihtimali olabilirdi.

SON DAKİKA