Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
07:58
Aile de yargılansın! Türkiye'nin konuştuğu olayda oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok ceza alacak mı?
İstanbul'da ATV kullanan bir gruba çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C. ile kendisine Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Türkiye'nin konuştuğu olayı köşesine taşıyan GÜNAYDIN yazarı Mevlüt Tezel "Bence çocuklarının suça bulaşmasına vesile olan ebeveynler de ceza almalı! Bunun bir örneği geçtiğimiz ay ABD'de yaşandı. Bir okul baskınında dört kişiyi öldüren çocuğun annesi de hapse atıldı. 16 yaşında ehliyeti olmayan bir çocuğa araba vermenin ve bir insanın hayatını kaybetmesine vesile olmanın da bir cezası olmalı!" dedi.