Aile Şerefi’nin şımarık zengin çocuğu Oktay şimdi tanınmaz halde! İşte Yeşilçam yakışıklısı 75 yaşındaki Eriş Akman’ın son hali

Yeşilçam'ın kült yapımlarından olan 'Aile Şerefi' bu akşam bir kez daha ekranlara geliyor. Her gördüğümüzde izlemekten kendimizi alamadığımız Yeşilçam filmleri arasında ilk sıralarda yer alan Aile Şerefi sosyal medyada ilgi odağı oldu. Usta oyuncuları kadrosunda barındıral Aile Şerefi 1976 da çekilmişti... Aradan geçen yıllarda içlerinden birden fazla ismi kaybettiğimiz Aile Şerefi oyuncuları merak konusu oldu. Aile Şerefi filminde canlandırdığı 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman'ın son hali ise dikkat çekti...