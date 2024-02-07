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Haberler Galeri Ailede kriz çıkmıştı! Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi hakkında flaş gelişme! İlkim Karaca Cem Karaca filmi için gereken bedeli ödedi!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 13:37

Ailede kriz çıkmıştı! Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi hakkında flaş gelişme! İlkim Karaca Cem Karaca filmi için gereken bedeli ödedi!

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikâyesinden yola çıkılarak çekilen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi henüz vizyona girmeden mahkemeye taşınmıştı. 26 Ocak tarihinde vizyona giren ve başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Melisa Döngel gibi oyuncuların yer aldığı ''Cem Karaca'nın Gözyaşları'' filminin gösterimi durdurulacak. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırdı.

Ailede kriz çıkmıştı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi hakkında flaş gelişme! İlkim Karaca Cem Karaca filmi için gereken bedeli ödedi!

Resimdeki Gözyaşları, Tamirci Çırağı, Namus Belası gibi unutulmaz şarkıların sahibi Cem Karaca'nın hayatını, Yüksel Aksu yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Ailede kriz çıkmıştı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi hakkında flaş gelişme! İlkim Karaca Cem Karaca filmi için gereken bedeli ödedi!

26 Ocak tarihinde vizyona giren ve başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Melisa Döngel gibi oyuncuların yer aldığı ''Cem Karaca'nın Gözyaşları'' filmi mahkeme kararıyla gösterimden kaldırılması ile gündeme geldi.

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Ailede kriz çıkmıştı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi hakkında flaş gelişme! İlkim Karaca Cem Karaca filmi için gereken bedeli ödedi!

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikâyesinden yola çıkılarak çekilen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi henüz vizyona girmeden mahkemeye taşınmıştı.

Ailede kriz çıkmıştı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi hakkında flaş gelişme! İlkim Karaca Cem Karaca filmi için gereken bedeli ödedi!

8 Şubat 2004'te aramızdan ayrılan efsane sanatçının eşi İlkim Karaca, filmin kendisinden izin alınmadan çekildiğini ve Cem Karaca'yı tüm gerçekliğiyle yeterince anlatacağına inanmadığını açıkladı ve harekete geçti.

Ailede kriz çıkmıştı! Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi hakkında flaş gelişme! İlkim Karaca Cem Karaca filmi için gereken bedeli ödedi!

Mahkeme 90 milyon bütçeli filmin durdurulması için 3,5 milyon teminat bedelinin yatırılmasına karar verdi. Bu süre bugün akşam sona eriyordu.

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