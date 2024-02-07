Giriş Tarihi: 07.02.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
13:37
Ailede kriz çıkmıştı! Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi hakkında flaş gelişme! İlkim Karaca Cem Karaca filmi için gereken bedeli ödedi!
Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikâyesinden yola çıkılarak çekilen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi henüz vizyona girmeden mahkemeye taşınmıştı. 26 Ocak tarihinde vizyona giren ve başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Melisa Döngel gibi oyuncuların yer aldığı ''Cem Karaca'nın Gözyaşları'' filminin gösterimi durdurulacak. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, mahkemenin belirlediği 3 milyon 500 bin TL'lik teminatı yatırdı.