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Haberler Galeri Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu acısını canlı yayında anlattı! 'Ne olur bizi unutma'
Giriş Tarihi: 13.02.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:13

Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu acısını canlı yayında anlattı! 'Ne olur bizi unutma'

1990 yılında Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ünlü şarkıcı Karsu, 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından büyük acı yaşadı. Daha önce Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım isteyen Karsu, halasını kaybetmişti. Nenesine kavuşmanın sevincini yaşayamadan art arda yeni haberler alan ünlü şarkıcı, bir kez daha yıkıldı. Karsu'nun yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinin de yaşamını yitirdiği öğrenilmişti. Bir televizyon programında konuşan Karsu acısını canlı yayında anlattı.

Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu acısını canlı yayında anlattı! ’Ne olur bizi unutma’

Kahramanmaraş'ya meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında binlerce vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. Hataylı olan ve yaşamını Hollanda'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu Dönmez, deprem felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetti.

Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu acısını canlı yayında anlattı! ’Ne olur bizi unutma’

HEM MUTLULUK, HEM HÜZÜN...

Halası, amcası, nenesi, kuzenleri ve yeğenleri enkaz altında kalan Karsu, katıldığı canlı yayınlarında gözyaşları içinde bölgeye yardım istemişti.

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Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu acısını canlı yayında anlattı! ’Ne olur bizi unutma’

Nenesi ve amcasının mucize kurtuluşuyla büyük sevinç yaşayan Karsu'nun mutluluğu yarım kalmış, şarkıcı halasının vefatıyla sarsılmıştı.

Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu acısını canlı yayında anlattı! ’Ne olur bizi unutma’

YAKINLARINDAN ACI HABER GELDİ

Ünlü isim bugün yaptığı paylaşımda ise yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinden enkazdan sağ çıkarılamadığını söyledi.

Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu acısını canlı yayında anlattı! ’Ne olur bizi unutma’

Instagram hesabından aileyle çektirdiği mutluluk pozunu paylaşan Karsu, "Nur içinde yat Tuna ablacığım, Aziz ağabeyim, Araz yeğenim. Sizi çok seviyoruz çok. Paylaşan, yardım edece herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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