Giriş Tarihi: 13.02.2023 14:08 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 14:13

Depremde ailesinden 10 kişiyi kaybeden Karsu acısını canlı yayında anlattı! 'Ne olur bizi unutma'

1990 yılında Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç eden bir ailenin kızı olan ünlü şarkıcı Karsu, 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından büyük acı yaşadı. Daha önce Hatay'da enkaz altında kalan halası, nenesi ve kuzenleri için ağlayarak yardım isteyen Karsu, halasını kaybetmişti. Nenesine kavuşmanın sevincini yaşayamadan art arda yeni haberler alan ünlü şarkıcı, bir kez daha yıkıldı. Karsu'nun yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinin de yaşamını yitirdiği öğrenilmişti. Bir televizyon programında konuşan Karsu acısını canlı yayında anlattı.