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Haberler Galeri Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Sırra kadem basan Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:32

Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Sırra kadem basan Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!

Akasya Durağı'nun Dilek'i şimdi ne yapıyor? Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterine hayat vermiş olan Pelin Sönmez yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı. Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali ve birbirinden iddialı paylaşımları...

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Sırra kadem basan Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Şimdilerde tekrar bölümleri de büyük ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisi oyuncularının değişimi ise merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Sırra kadem basan Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden taksici Osman Aga'nın kızı Dilek şimdi ne yapıyor.

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Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Sırra kadem basan Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Sırra kadem basan Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Akasya Durağı’nda Obayana’nın aşkı Dilek’ti... Sırra kadem basan Pelin Sönmez’in değişimi dudak uçuklattı!

Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

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