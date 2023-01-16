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Haberler Galeri Akciğer kanseri ile mücadele eden Armağan Çağlayan'dan Popstar Mehtap'ın sözlerine sert yanıt! “İnsan” olarak utanmıyor musunuz?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:55

Akciğer kanseri ile mücadele eden Armağan Çağlayan'dan Popstar Mehtap'ın sözlerine sert yanıt! “İnsan” olarak utanmıyor musunuz?

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçen haftalarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedaviye başlamıştı. İnzivaya çekilen Armağan Çağlayan'dan yeni bir paylaşım geldi. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı programda kendisine yüklenen Popstar Mehtap'a yanıt verdi. Armağan Çağlayan, programına 'Çatlak Şanzel'i çıkardığı için şarkıcı Mehtap Yılmaz tarafından topa tutulmuştu. Armağan Çağlayan, Popstar Mehtap'a daha önce alıp vermediği borcu da hatırlatarak sert çıkıştı. İşte Armağan Çağlayan'ın yanıtı...

Akciğer kanseri ile mücadele eden Armağan Çağlayan’dan Popstar Mehtap’ın sözlerine sert yanıt! “İnsan” olarak utanmıyor musunuz?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı 2. Sayfa programında Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'a yüklenen Popstar Mehtap lakaplı şarkıcı Mehtap Yılmaz gündem olmuştu.

Akciğer kanseri ile mücadele eden Armağan Çağlayan’dan Popstar Mehtap’ın sözlerine sert yanıt! “İnsan” olarak utanmıyor musunuz?

Programlarına 'Çatlak Şanzel'i çağırıp hakkında konuşturduklarını söyleyen şarkıcı Mehtap Yılmaz, iki isme adeta ateş püskürmüştü.

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Akciğer kanseri ile mücadele eden Armağan Çağlayan’dan Popstar Mehtap’ın sözlerine sert yanıt! “İnsan” olarak utanmıyor musunuz?

Çok sinirlenen Popstar Mehtap, Lerzan Mutlu'ya zehirli yılan benzetmesi yaparak "Görürsem suratına tükürürüm" demişti.

Akciğer kanseri ile mücadele eden Armağan Çağlayan’dan Popstar Mehtap’ın sözlerine sert yanıt! “İnsan” olarak utanmıyor musunuz?

İşte Popstar Mehtap'ın Lerzan Mutlu ve Armağan Çağlayan'ı hedef alan sert sözleri...

Akciğer kanseri ile mücadele eden Armağan Çağlayan’dan Popstar Mehtap’ın sözlerine sert yanıt! “İnsan” olarak utanmıyor musunuz?

Lerzan Mutlu'nun sesinin çok kötü olduğunu söyleyen Mehtap Yılmaz, "Bazı sesleri makinalar bile düzeltemez" dedi. Bu anlarda programın sunucuları, Lerzan Mutlu'nun attığı, "Konservatuvarlı birine bunu söylemek... Öp onu benim için" mesajını okudu. Bu anlarda öfkelenen Mehtap Yılmaz, sinirle şunları söyledi:

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