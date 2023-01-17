Akciğer kanseri ile mücadele eden Armağan Çağlayan’dan Popstar Mehtap’a sert yanıt “İnsan” olarak utanmıyor musunuz?

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçen haftalarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedaviye başlamıştı. İnzivaya çekilen Armağan Çağlayan'dan yeni bir paylaşım geldi. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan son olarak geçtiğimiz günlerde katıldığı programda kendisine yüklenen Popstar Mehtap'a yanıt verdi. Armağan Çağlayan, programına 'Çatlak Şanzel'i çıkardığı için şarkıcı Mehtap Yılmaz tarafından topa tutulmuştu. Armağan Çağlayan, Popstar Mehtap'a daha önce alıp vermediği borcu da hatırlatarak sert çıkıştı. İşte Armağan Çağlayan'ın yanıtı...