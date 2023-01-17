Akciğer kanseri ile mücadele eden Armağan Çağlayan’dan Popstar Mehtap’a sert yanıt “İnsan” olarak utanmıyor musunuz?

Lerzan Mutlu'nun sesinin çok kötü olduğunu söyleyen Mehtap Yılmaz, "Bazı sesleri makinalar bile düzeltemez" dedi. Bu anlarda programın sunucuları, Lerzan Mutlu'nun attığı, "Konservatuvarlı birine bunu söylemek... Öp onu benim için" mesajını okudu. Bu anlarda öfkelenen Mehtap Yılmaz, sinirle şunları söyledi: