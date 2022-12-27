Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:49

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! ‘Telefonlar susmuyor’

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçen aylarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. İzmir'de ameliyat olduktan sonra kameraların karşısına geçen Armağan Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" demişti. Armağan Çağlayan, son olarak hakkında yapılan, 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı haberi paylaştı. Çağlayan, "Herkes öldüm zannediyor" diyerek isyan etti. İşte tüm detaylar…