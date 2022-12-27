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Haberler Galeri Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! ‘Telefonlar susmuyor’
Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 10:49

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! ‘Telefonlar susmuyor’

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçen aylarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. İzmir'de ameliyat olduktan sonra kameraların karşısına geçen Armağan Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" demişti. Armağan Çağlayan, son olarak hakkında yapılan, 'Akciğer kanseri tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti' başlıklı haberi paylaştı. Çağlayan, "Herkes öldüm zannediyor" diyerek isyan etti. İşte tüm detaylar…

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! ‘Telefonlar susmuyor’

YouTube'da yaptığı programlarla son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından üzücü bir haberi takipçilerine duyurmuştu.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! ‘Telefonlar susmuyor’

Armağan Çağlayan, şunları dile getirmişti: Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

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Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! ‘Telefonlar susmuyor’

Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! ‘Telefonlar susmuyor’

Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuştu.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan isyan etti! ‘Telefonlar susmuyor’

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, doktor kontrolünden geçmişti.

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