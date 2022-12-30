Giriş Tarihi: 30.12.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 11:31

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan ünlü iki isme sitem dolu paylaşım! "Aramamaları beni çok üzdü"

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçen haftalarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedaviye başlamıştı. İzmir'de ameliyat olduktan sonra kameraların karşısına geçen Armağan Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" demişti. Armağan Çağlayan, son olarak hakkında sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine tepki göstermişti. Armağan Çağlayan'dan sitem dolu yeni paylaşım geldi. Kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan zor gününde yanında olmayan, arayıp sormayan iki ünlü ismi sosyal medyadan ifşa ederken kırıldığını ifade etti.