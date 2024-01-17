Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
10:24
Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan sağlık durumunu açıkladı!
Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçen aylarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. İzmir'de ameliyat olduktan sonra kameraların karşısına geçen Armağan Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" demişti. Son olarak Küba'ya kanser tedavisi için gittiği iddia edilen ünlü sunucu, sağlık durumunu açıkladı.