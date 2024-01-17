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Haberler Galeri Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan sağlık durumunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 10:24

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan sağlık durumunu açıkladı!

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçen aylarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini üzmüştü. İzmir'de ameliyat olduktan sonra kameraların karşısına geçen Armağan Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" demişti. Son olarak Küba'ya kanser tedavisi için gittiği iddia edilen ünlü sunucu, sağlık durumunu açıkladı.

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan sağlık durumunu açıkladı!

YouTube'da yaptığı programlarla son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından üzücü bir haberi takipçilerine duyurmuştu.

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan sağlık durumunu açıkladı!

Armağan Çağlayan, şunları dile getirmişti: Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

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Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan sağlık durumunu açıkladı!

Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan sağlık durumunu açıkladı!

Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuştu.

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan sağlık durumunu açıkladı!

"HASTALIĞI ÇOK ERKEN EVREDE YAKALADILAR"

Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sunucu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunmuştu:

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