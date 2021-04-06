Akıncı'nın Nergis'i Büşra Develi'den sevgilisi ile aşk paylaşımı! Büşra Develi Deli kovboy ve ben

Atv'nin sevilen dizisi Akıncı'nın Nergis'i olarak ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Büşra Develi kısa sürede izleyicinin kalbine taht kurdu. Sosyal medyada da ilgi odağı olan Büşra Develi'den son olarak sevgilisi ile paylaşım geldi. Büşra Develi'nin "Deli kovboy ve ben" notunu düştüğü aşk pozu ile beğeni topladı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı sonrası herkes Büşra Develi'nin sevgilisinin kim olduğunu merak etti. Akıncı'nın Nergis'inin sevgilisinin sosyetik isim olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte Büşra Develi ve sevgilisi Cem Aktay...