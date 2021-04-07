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Haberler Galeri Akıncı'nın Nergis'i güzel oyuncu Büşra Develi'den sevgilisi ile aşk paylaşımı! Büşra Develi "Deli kovboy ve ben"
Giriş Tarihi: 06.04.2021 12:09 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 11:25

Akıncı'nın Nergis'i güzel oyuncu 'den sevgilisi ile aşk paylaşımı! Büşra Develi "Deli kovboy ve ben"

'nin sevilen dizisi Akıncı'nın Nergis'i olarak ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu kısa sürede izleyicinin kalbine taht kurdu. Sosyal medyada da ilgi odağı olan Büşra Develi'den son olarak sevgilisi ile paylaşım geldi. Büşra Develi'nin "Deli kovboy ve ben" notunu düştüğü aşk pozu ile beğeni topladı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı sonrası herkes Büşra Develi'nin sevgilisinin kim olduğunu merak etti. Akıncı'nın Nergis'inin sevgilisinin sosyetik isim olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte Büşra Develi ve sevgilisi ...

Akıncı'nın Nergis'i güzel oyuncu Büşra Develi'den sevgilisi ile aşk paylaşımı! Büşra Develi Deli kovboy ve ben

'nin sevilen dizisi Akıncı'nın Nergis'i olarak ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu kısa sürede izleyicinin kalbine taht kurdu.

Akıncı'nın Nergis'i güzel oyuncu Büşra Develi'den sevgilisi ile aşk paylaşımı! Büşra Develi Deli kovboy ve ben

Sosyal medyada da ilgi odağı olan 'den son olarak sevgilisi ile paylaşım geldi.

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Akıncı'nın Nergis'i güzel oyuncu Büşra Develi'den sevgilisi ile aşk paylaşımı! Büşra Develi Deli kovboy ve ben

'nin "Deli kovboy ve ben" notunu düştüğü aşk pozu ile beğeni topladı.

Akıncı'nın Nergis'i güzel oyuncu Büşra Develi'den sevgilisi ile aşk paylaşımı! Büşra Develi Deli kovboy ve ben

Ünlü oyuncunun fotoğrafı sonrası herkes 'nin sevgilisinin kim olduğunu merak etti.

Akıncı'nın Nergis'i güzel oyuncu Büşra Develi'den sevgilisi ile aşk paylaşımı! Büşra Develi Deli kovboy ve ben

İşte ve sevgilisi ...

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