Aktör Richard Gere'in babalık heyecanı

Ünlü aktör Richard Gere, 69 yaşında ikinci kez baba oldu. 36 yaşındaki Alejandra Silva ile evli olan Gere'ın önceki evliliğinden de bir çocuğu bulunuyor. Richard Gere ve eşi Alejandra Silva'nın ilk çocukları dünyaya geldi. 69 yaşındaki aktör Gere ile 36 yaşındaki eşinin bir oğlu oldu. İspanyol dergisi Hola'da, bebeğin birkaç gün önce dünyaya geldiği belirtildi. Gere ve Silva çifti eylül ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. Özel Bir Kadın filmiyle dünya çapında üne kavuşan Gere, dört yıllık birlikteliğin ardından Silva ile nisan ayında İspanya'da yapılan bir törenle evlendi.