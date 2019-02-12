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'in babalık heyecanı

Giriş Tarihi: 12.02.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 11:05
Aktör Richard Gere'in babalık heyecanı

Ünlü , 69 yaşında ikinci kez baba oldu.

Aktör Richard Gere'in babalık heyecanı

36 yaşındaki Alejandra Silva ile evli olan Gere'ın önceki evliliğinden de bir çocuğu bulunuyor.

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Aktör Richard Gere'in babalık heyecanı

Richard Gere ve eşi Alejandra Silva'nın ilk çocukları dünyaya geldi.

Aktör Richard Gere'in babalık heyecanı

69 yaşındaki aktör Gere ile 36 yaşındaki eşinin bir oğlu oldu.

Aktör Richard Gere'in babalık heyecanı

İspanyol dergisi Hola'da, bebeğin birkaç gün önce dünyaya geldiği belirtildi.

Aktör Richard Gere'in babalık heyecanı

Gere ve Silva çifti eylül ayında bebek beklediklerini duyurmuştu.

Aktör Richard Gere'in babalık heyecanı

Özel Bir Kadın filmiyle dünya çapında üne kavuşan Gere, dört yıllık birlikteliğin ardından Silva ile nisan ayında İspanya'da yapılan bir törenle evlendi.

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