Giriş Tarihi: 25.04.2022 06:24 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 06:37

Albümleri milyonlar satıyordu... Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! 'Küçük Onur' Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın ne halde!

Küçük Onur'un yıllar sonraki hali görenleri çok şaşırttı! Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu. Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar. Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...