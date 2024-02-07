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Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 10:46

Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide'nin hayal kırıklığı...

Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı

57.Bölüm Özeti:

Oylum ve Kahraman yeni hayatlarının tadını çıkarırken Kaşifoğlu çifti zor günler geçirir. Selin'in iyiliği için güçlü durmak zorunda olan Tolga, Serra'nın planladıklarından habersizdir.

Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı

Sezai'nin Güzide'yi içinde bulunduğu tehlikeye karşı uyarmak yerine kızını korumayı tercih etmesi Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler.

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Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı

Hem İpek'i hem de Güzide'yi hayatında tutmaya çalışan Sezai ikisini de kaybetmek üzeredir.

Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı

Yeşim ve Ümit'i kurtarabilecek bulgulara sahip yeni bir yüz belirir. Herkesin geleceğini etkileyecek davada beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır.

Aldatmak dizisinde Güzide’nin hayal kırıklığı

Tarık, Yeşim'in elindeki kozu yok etmek için bulduğu fırsatı kaçırmaz.

Aldatmak 57. Bölüm 2. Fragman: "Ortaklığımız dahil, hayatta paylaştığımız her şeyi sonlandırıyorum!"

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