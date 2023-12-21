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Giriş Tarihi: 21.12.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 08:47

Aldatmak dizisinde sular durulmuyor

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde sular durulmuyor...

Aldatmak dizisinde sular durulmuyor

50.Bölüm Özeti:

Hayatına aldığı insanlar tarafından sık sık yaralanan Güzide sonunda iyi bir haber alır. Güzide ile ilişkisini onarmaya çalışan Sezai ise endişe verici haberlerle yüzleşir.

Aldatmak dizisinde sular durulmuyor

Sezai yeni bir bilginin ışığında kızının gerçek yüzünü görmeye başlar. Azra'yla şiddetli bir yüzleşme yaşayan İpek, kendine daha güçlü bir yandaş bulur.

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Aldatmak dizisinde sular durulmuyor

Ozan babasıyla ilgili yeni bir keşifte bulunur. Tarık'ın bir hamlesi Yeşim ile ilişkisindeki güç dengelerini değiştirir.

Aldatmak dizisinde sular durulmuyor

Dicleli ailesinin geçmişinden bir yüz tekrar ortaya çıkınca onu göndermek Mualla'ya kalır. Kahraman'ın Oylum'a duyduğu aşk beklenmedik bir yakını tarafından desteklenir.

Aldatmak dizisinde sular durulmuyor

Bu sırada sırrını saklamakta gittikçe zorlanan Oylum, sevdiklerinin tavsiyelerine uyarak kalbinin sesini dinlemekten vazgeçer.

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