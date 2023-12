Aldatmak dizisinin İpek’i İlayda Çevik: Ustalardan öğreneceğim çok şey var!

BABASINA AÇIK OLMASINI İSTERDİM



Birkaç yoruma denk geldim. Sezai'nin son bölümlerde çok saf gösterildiğinden kızı İpek'in gerçek yüzünü görememesinden ve İpek'in babasını kullandığından şikayetçiler. Siz ne düşünüyorsunuz?

Yani evet, büyük resme baktığımızda böyle gözüküyor. Sezai yıllar sonra kızına kavuşmanın heyecanı ve mutluluğuyla mantığını biraz devre dışı bıraktı bence. İpek'in hastalıklı hallerini göremedi daha, demek ki o da iyi saklıyor. (Gülüyor)

İpek ve arkadaş çevresi yine hain planları yüzünden antipati topluyor. İpek'in bundan sonraki hamleleri ne olur sizce? Nasıl sürprizleri olur izleyiciye?

Her an her şeyi yapabilir diyorum.

Ya da siz İlayda olarak İpek'in ne yapmasını istersiniz, beklersiniz?

Ben hissettikleri ve yaşadıklarıyla ilgili babasına açık olmasını dilerdim. Çok kolay bir şey değil tabi, insanın bütün defolarını ve arızalarını en yakınına göstermesi. Fakat bu ihtimal İpek'e, sevginin koşulsuz da gelişebileceğini hatırlatır ve yardım almaya başlamasını sağlayabilirdi. Belki...