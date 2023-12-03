Giriş Tarihi: 03.12.2023 08:51
Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
08:55
Aldatmak dizisinin İpek'i İlayda Çevik: Ustalardan öğreneceğim çok şey var!
Daha önce pek çok kez atv'de yayınlanan dizilerde rol alan güzel oyuncu İlayda Çevik bu sezon Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal'ın başrolünde yer aldığı 'Aldatmak' dizisine dahil oldu. Dizide Ercan Kesal'ın canlandırdığı 'Sezai' karakterinin kızı 'İpek' rolünü oynayan Çevik, usta isimlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor. Çevik, "Her biriyle aynı sette olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Özellikle baba kız oynadığımız için en çok vakti Ercan ağabey ile geçiyorum ve sette en çok güldüğüm insanlardan biri o. Onlardan öğreneceğim çok şey var" dedi.