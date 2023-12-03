Aldatmak dizisinin İpek’i İlayda Çevik: Ustalardan öğreneceğim çok şey var!

İPEK SORUNLU BİR KIZ



Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal gibi isimlerle rol almak nasıl? Bu isimlerle karşılıklı oynamanın oyunculuğunuza bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz?

Olmaz olur mu? Her biriyle aynı sette olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Hepsi çok kıymetli ve özel insanlar. Onlardan öğreneceğim çok şey var.

İpek karakterine hazırlanmak için nasıl bir süreç izlediniz? İpek'i psikolojik olarak hasta eden, sağlıklı hissedip sağlıklı düşünmesinin önündeki engelleri yani travmalarını ve yaralarını algılamaya çalıştım.

Karakterinizi nasıl anlatırsınız? Sevdiniz mi karakteri?

İpek'in çok bariz psikolojik sorunları var. Annesinin ölümü bütün hayatını değiştirmiş. Ne acıdır ki bunu anlayabilecek insanlarla derin bağlar kurması da pek mümkün olmamış şimdiye kadar. Biraz yalnız kalmış diyebilirim. O yüzden yaptığı hataların da pek farkında değil, neyi neden yaptığının da farkında değil. Biraz zamana ve sevildiğini hissetmeye ihtiyacı var bana kalırsa, hepimiz gibi. İpek'i onaylamıyorum ama yargılamıyorum da. Eğer izin verir de etrafında onu seven insanlara alan tanırsa iyileşme süreci başlayacak bence...

