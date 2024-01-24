Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
09:48
Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Alize Gördüm güzelliği ile ilgi odağı oldu
Atv ekranların sevilen yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. atv ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Güzide karakteri ile boy gösteren Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.