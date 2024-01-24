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Haberler Galeri Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Alize Gördüm güzelliği ile ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:48

Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin'in kızı da oyuncu çıktı! Alize Gördüm güzelliği ile ilgi odağı oldu

Atv ekranların sevilen yapımlarından "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. atv ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisinde Güzide karakteri ile boy gösteren Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Vahide Perçin'in kızı Alize Gördüm güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı.

Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da oyuncu çıktı! Alize Gördüm güzelliği ile ilgi odağı oldu

Bir İstanbul Masalı, Annem, Adını Feriha Koydum, Muhteşem Yüzyıl, Bir Zamanlar Çukurova ve şimdi de Aldatmak... Usta oyuncu Vahide Perçin'in yer aldığı başarılı projelerden sadece bazıları...

Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da oyuncu çıktı! Alize Gördüm güzelliği ile ilgi odağı oldu

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da oyuncu çıktı! Alize Gördüm güzelliği ile ilgi odağı oldu

Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da oyuncu çıktı! Alize Gördüm güzelliği ile ilgi odağı oldu

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin’in kızı da oyuncu çıktı! Alize Gördüm güzelliği ile ilgi odağı oldu

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. İşte 10 parmağında 10 marifet olan, güzelliğiyle dikkat çeken Vahide Perçin'in oyuncu kızı Alize Gördüm...

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