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Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:35

Aldatmak'ta Oylum yeni bir çıkmazın içinde

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Oylum yeni bir çıkmazın içinde...

Aldatmak’ta Oylum yeni bir çıkmazın içinde

Aldatmak 52.Bölüm Özeti:

Kahraman'ın yetişmesiyle son anda kurtulan Oylum, Kahraman'a gittikçe daha sıkı tutunur. Behram'ın durumu Mualla'yı büyük yalanlara sürükler.

Aldatmak’ta Oylum yeni bir çıkmazın içinde

Yaptıklarının ciddiyetini anlayan Selin duyduğu pişmanlığı ifade etmeye çalışır. Ancak hareketlerinin sonuçları bazıları için affedilemeyecek kadar ağır olmuştur.

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Aldatmak’ta Oylum yeni bir çıkmazın içinde

Gelini hatalarını anlamış olsa da Oltan bu sefer de oğlundan dolayı rahat bir nefes alamaz.

Aldatmak’ta Oylum yeni bir çıkmazın içinde

Oylum'u kazanmak için Diclelilere karşı büyük bir hamle yapan Tolga gücünü kanıtlamaya çalışır ancak bu hareketinin beklenmedik sonuçları olacaktır.

Aldatmak’ta Oylum yeni bir çıkmazın içinde

Korkunç harcamalarını daha fazla saklayamayan İpek, babasıyla dürüst bir yüzleşme yaşar.

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