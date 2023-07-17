Giriş Tarihi: 17.07.2023 11:12
Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
11:38
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i olarak tanınmıştı... Oyuncu Yağmur Ün'ün evliliği bir yılda bitti!
Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün geçen sene Haziran ayında Doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturmuş kısa bir süre sonra da kızı Su Diana'yı kucağına almıştı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Ahsen karakteri ile tanınan oyuncu Yağmur Ün'den kötü haber geldi. Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayarak boşandı.