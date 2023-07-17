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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Ahsen'i olarak tanınmıştı... Oyuncu Yağmur Ün'ün evliliği bir yılda bitti!
Giriş Tarihi: 17.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 11:38

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i olarak tanınmıştı... Oyuncu Yağmur Ün'ün evliliği bir yılda bitti!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün geçen sene Haziran ayında Doktor Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturmuş kısa bir süre sonra da kızı Su Diana'yı kucağına almıştı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Ahsen karakteri ile tanınan oyuncu Yağmur Ün'den kötü haber geldi. Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayarak boşandı.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i olarak tanınmıştı... Oyuncu Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti!

Yer aldığı Alemin Kıralı dizisi ile tanınan genç oyuncu Yağmur Ün'den üzen haber geldi. Geçen yıl Haziran ayında sevgilisi Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturan Yağmur Ün'ün evliliği bir yıl sürdü.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i olarak tanınmıştı... Oyuncu Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti!

Yağmur Ün doktor olan sevgilisiyle sürpriz bir şekilde çok hızlı dünyaevine girmişti.

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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i olarak tanınmıştı... Oyuncu Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti!

Yağmur Ün'ün düğünün hemen ardından hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i olarak tanınmıştı... Oyuncu Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti!

Düğün öncesi hamile olduğu için dahil olduğu projeden de ayrılan Yağmur Ün kısa bir süre sonra da anne olmuştu.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i olarak tanınmıştı... Oyuncu Yağmur Ün’ün evliliği bir yılda bitti!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün kızına Su Diana adını vermişti.

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