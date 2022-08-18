Giriş Tarihi: 18.08.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 16:40

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir bikinili pozları ile mest etti! "Utanır insan böyle güzel olmaya"

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir'in değişimi sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir güzelliğiyle dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Tatil pozları ile takipçilerini mest eden Birsu Demir'in Instagram hallerine beğeni ve yorum yağdı. Birsu Demir son olarak denizde serinlerden paylaşımda bulundu. Birsu Demir'in renkli bikinisi ile pozları beğeni topladı. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Birsu Demir'in bikinili pozları...