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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir bikinili pozlarıyla büyüledi! Havalı pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:51

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir bikinili pozlarıyla büyüledi! Havalı pozlarına beğeni yağdı!

Alemin Kıralı'nın Oben'inin eski halinden eser yok! Kim derdi ki o kız büyüyecek bu kadar güzel olacak... Değişimi ile dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir yeni imajıyla ise Neslihan Atagül'ü andırınca sosyal medyadan yorum yağmıştı. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir güzelliği ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. 24 yaşındaki Birsu Demir bikinili pozlarıyla hayran bıraktı. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine toplamayı başaran Birsu Demir'e adeta beğeni yağdı. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in güzelliğiyle büyülediği pozları...

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozlarıyla büyüledi! Havalı pozlarına beğeni yağdı!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile ağızları açık bırakıyor. Güzel oyuncu öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozlarıyla büyüledi! Havalı pozlarına beğeni yağdı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozlarıyla büyüledi! Havalı pozlarına beğeni yağdı!

Birsu Demir son hali ile Dua Lipa'nın kopyası oldu. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in dikkat çeken paylaşımları...

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozlarıyla büyüledi! Havalı pozlarına beğeni yağdı!

Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir bikinili pozlarıyla büyüledi! Havalı pozlarına beğeni yağdı!

Birsu Demir'in arkadaşının bekarlığa veda partisinden paylaştığı pozlarına beğeni yağmıştı.

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