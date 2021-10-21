Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir cesur pozlarıyla parmak ısırttı! 22 yaşındaki Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti. 22 yaşına giren Birsu Demir, son hali ile ilgi odağı oldu. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in büyüleyici değişimi ve sosyal medya paylaşımları…