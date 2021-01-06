Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi ile ilgi odağı olmuştu... Birsu Demir'i bir de makyajsız görün!

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak makyajsız paylaşımda bulunan Birsu Demir'e övgüler yağdı. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in değişimi ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...