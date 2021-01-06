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Haberler Galeri Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi ile ilgi odağı olmuştu... Birsu Demir'i bir de makyajsız görün!

’nın Oben’i dudak uçuklatan değişimi ile ilgi odağı olmuştu... Birsu Demir'i bir de görün!

'nın Oben'i çocuk oyuncu son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı 'ya benzetilen ile dudak uçuklatmıştı. Ünlü oyuncu 'in sevilen dizilerinden olan canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. 'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak paylaşımda bulunan Birsu Demir'e övgüler yağdı. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 08:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 08:51
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi ile ilgi odağı olmuştu... Birsu Demir'i bir de makyajsız görün!

'nın Oben'i çocuk oyuncu son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı 'ya benzetilen ile dudak uçuklatmıştı. Ünlü oyuncu 'in sevilen dizilerinden olan canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi ile ilgi odağı olmuştu... Birsu Demir'i bir de makyajsız görün!

'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak paylaşımda bulunan Birsu Demir'e övgüler yağdı. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi ile ilgi odağı olmuştu... Birsu Demir'i bir de makyajsız görün!

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi ile ilgi odağı olmuştu... Birsu Demir'i bir de makyajsız görün!
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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi ile ilgi odağı olmuştu... Birsu Demir'i bir de makyajsız görün!
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