Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! 22 yaşındaki genç oyuncu cesur pozlarıyla sosyal medyada parmak ısıttı!

Bir dönem Atv ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Alemin Kıralı dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu. Özellikle Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu. Çocuk oyuncu Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı. Güzel bir genç kız olan Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Birsu'nun güzelliği ve değişimi takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Demir bu sefer de verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti. 22 yaşına giren Birsu Demir, paylaşımıyla ilgi odağı oldu. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in büyüleyici değişimi ve sosyal medya paylaşımları…