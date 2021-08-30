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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! 22 yaşındaki genç oyuncu cesur pozlarıyla sosyal medyada parmak ısıttı!
Giriş Tarihi: 30.08.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 11:03

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! 22 yaşındaki genç oyuncu cesur pozlarıyla sosyal medyada parmak ısıttı!

Bir dönem Atv ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Alemin Kıralı dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu. Özellikle Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu. Çocuk oyuncu Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı. Güzel bir genç kız olan Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Birsu'nun güzelliği ve değişimi takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Demir bu sefer de verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti. 22 yaşına giren Birsu Demir, paylaşımıyla ilgi odağı oldu. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in büyüleyici değişimi ve sosyal medya paylaşımları…

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! 22 yaşındaki genç oyuncu cesur pozlarıyla sosyal medyada parmak ısıttı!

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteri ile tanınan Birsu Demir, 22 yaşına girdi. Genç oyuncu verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı salladı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! 22 yaşındaki genç oyuncu cesur pozlarıyla sosyal medyada parmak ısıttı!

2011 ve 2013 tarihleri arasında izleyiciyle buluşan Alemin Kıralı isimli dizide canlandırdığı 'Oben' karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! 22 yaşındaki genç oyuncu cesur pozlarıyla sosyal medyada parmak ısıttı!

Bir dönem yayınlanan Alemin Kıralı dizisinin Oben'i Birsu Demir, büyüdü ve genç kız oldu.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! 22 yaşındaki genç oyuncu cesur pozlarıyla sosyal medyada parmak ısıttı!

Sosyal medya sayfasını aktif kullanan Demir, değişimiyle oldukça dikkat çekiyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir güzelliğiyle büyüledi! 22 yaşındaki genç oyuncu cesur pozlarıyla sosyal medyada parmak ısıttı!

Şu sıralar tatilde olan güzel oyuncu son olarak bikinili bir karesini paylaştı.

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