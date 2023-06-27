Giriş Tarihi: 27.06.2023 14:02

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir pembe saten elbisesi ile yürek hoplattı! "Bu nasıl güzellik böyle deniz kızı mısın?"

Alemin Kıralı'nın Oben'inin eski halinden eser yok! Kim derdi ki o kız büyüyecek bu kadar güzel olacak... Değişimi ile dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir yeni imajıyla ise Neslihan Atagül'ü andırınca sosyal medyadan yorum yağmıştı. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir güzelliği ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. 24 yaşındaki Birsu Demir pembe saten elbisesi ile kendine hayran bıraktı. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine toplamayı başaran Birsu Demir'in arkadaşının bekarlığa veda partisinden pozlarına beğeni yağdı. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in güzelliğiyle büyülediği pozları...