Giriş Tarihi: 01.05.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 16:26

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir son hali ile tıpkı Neslihan Atagül! Birsu Demir'i gören "Allah bahtını benzetmesin" demeden edemedi...

Havaların ısınmasıyla ünlü isimler kendilerini yazlık mekanlara attı. Deniz sezonunu açan isimlerden biri de oyuncu Birsu Demir oldu. Değişimi ile dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir yeni imajıyla ise Neslihan Atagül'ü andırınca sosyal medyadan yorum yağdı. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Tatil sezonunu hızlı açan Birsu Demir bikinili pozları ile dikkat çekerken farklı güzelliğiyle bakışları üzerine toplamayı başarıyor. Dalgalı saçlarıyla Neslihan Atagül'e çok benzetilen Birsu Demir!e sosyal medya kullanıcıları güldüren yorumlarda bulunuyor "Allah bahtını benzetmesin!" İşte Birsu Demir'in son hali...