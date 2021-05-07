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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in bikinili tekne pozu olay oldu! Siz Alemin Kıralı'nın Oben’ini bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 09:03

'nın Oben’i ’in bikinili tekne pozu olay oldu! Siz Alemin Kıralı'nın Oben’ini bir de şimdi görün!

'nın Oben'i çocuk oyuncu son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı 'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Ünlü oyuncu 'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. 'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak tbt paylaşımı yapan sosyal medyayı salladı. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in tekne pozu ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in bikinili tekne pozu olay oldu! Siz Alemin Kıralı'nın Oben’ini bir de şimdi görün!

'nın Oben'i çocuk oyuncu son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı 'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in bikinili tekne pozu olay oldu! Siz Alemin Kıralı'nın Oben’ini bir de şimdi görün!

Ünlü oyuncu 'in sevilen dizilerinden olan 'nda Oben'i canlandıran şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in bikinili tekne pozu olay oldu! Siz Alemin Kıralı'nın Oben’ini bir de şimdi görün!

'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in bikinili tekne pozu olay oldu! Siz Alemin Kıralı'nın Oben’ini bir de şimdi görün!

Son olarak tbt paylaşımı yapan 'in tekne pozu sosyal medyayı salladı.

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir’in bikinili tekne pozu olay oldu! Siz Alemin Kıralı'nın Oben’ini bir de şimdi görün!

İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan 'in tekne pozu ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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