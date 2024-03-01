Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle dudak uçuklattı! Birsu Demir şoke etti! “Türkan Şoray sandım”

Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
16:32
Bir zamanlar Alemin Kıralı'nın Oben'iydi şimdi güzelliğiyle sosyal medyayı yakıp geçiyor... Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine toplamayı başarıyor. Birsu'nun son paylaşımı takipçilerini şoke etti. Genç oyuncuyu görenler "Türkan Şoray Sandım" dedi. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...