Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Birsu Demir şoke etti! “Türkan Şoray sandım”
Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:32

Alemin Kıralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Birsu Demir şoke etti! “Türkan Şoray sandım”

Bir zamanlar Alemin Kıralı'nın Oben'iydi şimdi güzelliğiyle sosyal medyayı yakıp geçiyor... Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine toplamayı başarıyor. Birsu'nun son paylaşımı takipçilerini şoke etti. Genç oyuncuyu görenler "Türkan Şoray Sandım" dedi. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle dudak uçuklattı! Birsu Demir şoke etti! “Türkan Şoray sandım”

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Verdiği cüretkar pozlarla mest eden Birsu Demir öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle dudak uçuklattı! Birsu Demir şoke etti! “Türkan Şoray sandım”

Alemin Kıralı dizisindeki Oben karakteriyle hafızalarda yer edinen Birsu Demir'in son hali sosyal medyaya damga vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle dudak uçuklattı! Birsu Demir şoke etti! “Türkan Şoray sandım”

Birsu Demir son hali ile Dua Lipa'nın kopyası oldu. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle dudak uçuklattı! Birsu Demir şoke etti! “Türkan Şoray sandım”

Daha önce de bir çok kez dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir son pozlarıyla mest etti.

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimiyle dudak uçuklattı! Birsu Demir şoke etti! “Türkan Şoray sandım”
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA