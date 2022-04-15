Alemin Kıralı’nın Oben’i öyle bir değişti ki bakan bir daha baktı! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir ünlü şarkıcının kopyası oldu!

Giriş Tarihi: 15.04.2022 10:20
Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
10:30
Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. 22 yaşındaki Birsu Demir değişimi ile kendine hayran bıraktı. Genç oyuncu Birsu Demir'in Instagram hallerine beğeni ve yorum yağdı. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Birsu Demir'in son hali...