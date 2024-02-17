Giriş Tarihi: 17.02.2024 14:30
Alemin Kıralı'nın Oben'i şimdilerde fena! Değişimi dudak uçuklatan Birsu Demir'den cesur pozlar!
Bir zamanlar Alemin Kıralı'nın Oben'iydi şimdi güzelliğiyle sosyal medyayı yakıp geçiyor... Değişimi ile dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir yeni imajıyla ise Neslihan Atagül'ü andırınca sosyal medyadan yorum yağmıştı. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine toplamayı başarıyor. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...