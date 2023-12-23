Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i şimdilerde güzelliğiyle yakıp geçiyor! Oyuncu Birsu Demir'den cesur pozlar!
Giriş Tarihi: 23.12.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 06:26

Alemin Kıralı'nın Oben'i şimdilerde güzelliğiyle yakıp geçiyor! Oyuncu Birsu Demir'den cesur pozlar!

Bir zamanlar Alemin Kıralı'nın Oben'iydi şimdi güzelliğiyle sosyal medyayı yakıp geçiyor... Değişimi ile dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir yeni imajıyla ise Neslihan Atagül'ü andırınca sosyal medyadan yorum yağmıştı. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine toplamayı başarıyor. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i şimdilerde güzelliğiyle yakıp geçiyor! Oyuncu Birsu Demir’den cesur pozlar!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Verdiği cüretkar pozlarla mest eden Birsu Demir öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i şimdilerde güzelliğiyle yakıp geçiyor! Oyuncu Birsu Demir’den cesur pozlar!

Alemin Kıralı dizisindeki Oben karakteriyle hafızalarda yer edinen Birsu Demir'in son hali sosyal medyaya damga vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alemin Kıralı’nın Oben’i şimdilerde güzelliğiyle yakıp geçiyor! Oyuncu Birsu Demir’den cesur pozlar!

Birsu Demir son hali ile Dua Lipa'nın kopyası oldu. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i şimdilerde güzelliğiyle yakıp geçiyor! Oyuncu Birsu Demir’den cesur pozlar!

Daha önce de bir çok kez dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir son pozlarıyla mest etti.

Alemin Kıralı’nın Oben’i şimdilerde güzelliğiyle yakıp geçiyor! Oyuncu Birsu Demir’den cesur pozlar!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA