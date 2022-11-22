Alemin Kıralı'nın Oben'ini siz bir de şimdi görün! Birsu Demir cüretkar pozlarıyla mest etti "Utanır insan böyle güzel olmaya"

Bir dönemin çocuk oyuncularından Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in değişimi sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir güzelliğiyle dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Birsu Demir'in Instagram hallerine beğeni ve yorum yağdı. Birsu Demir geçtiğimiz yaza cüretkar pozlarıyla damga vurmuştu. Birsu Demir'in bikinili pozları beğeni toplamıştı. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Birsu Demir'in Instagram halleri...