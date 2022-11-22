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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'ini siz bir de şimdi görün! Birsu Demir cüretkar pozlarıyla mest etti "Utanır insan böyle güzel olmaya"
Giriş Tarihi: 22.11.2022 06:28 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 06:30

Alemin Kıralı'nın Oben'ini siz bir de şimdi görün! Birsu Demir cüretkar pozlarıyla mest etti "Utanır insan böyle güzel olmaya"

Bir dönemin çocuk oyuncularından Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in değişimi sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir güzelliğiyle dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Birsu Demir'in Instagram hallerine beğeni ve yorum yağdı. Birsu Demir geçtiğimiz yaza cüretkar pozlarıyla damga vurmuştu. Birsu Demir'in bikinili pozları beğeni toplamıştı. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Birsu Demir'in Instagram halleri...

Alemin Kıralı’nın Oben’ini siz bir de şimdi görün! Birsu Demir cüretkar pozlarıyla mest etti Utanır insan böyle güzel olmaya

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’ini siz bir de şimdi görün! Birsu Demir cüretkar pozlarıyla mest etti Utanır insan böyle güzel olmaya

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı.

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Alemin Kıralı’nın Oben’ini siz bir de şimdi görün! Birsu Demir cüretkar pozlarıyla mest etti Utanır insan böyle güzel olmaya

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Alemin Kıralı’nın Oben’ini siz bir de şimdi görün! Birsu Demir cüretkar pozlarıyla mest etti Utanır insan böyle güzel olmaya

Değişimi muhteşem oldu.

Alemin Kıralı’nın Oben’ini siz bir de şimdi görün! Birsu Demir cüretkar pozlarıyla mest etti Utanır insan böyle güzel olmaya

İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

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