Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Alemin Kıralı'yla çok sevilmişti! Birsu Demir'in şaşırtan değişimi

Alemin Kıralı'yla çok sevilmişti! 'in şaşırtan değişimi

Alemin Kıralı dizisinin çocuk karakteri Oben'i başarıyla canlandıran genç bir kız oldu ve son hali görenleri hayran bıraktı! Çocukluk halleriyle tanıdığımız yıldızların yıllar sonraki halleri bizleri büyük bir şaşkınlığa uğratabiliyor. Bir dönem atv'de ekranlara gelen ve çok sevilen dizi Alemin Kıralı genç yeteneklerin de tanınmasını sağladı. ve gibi isimlerin başrolünde oynadığı dizide Oben karakteriyle Birsu Demir çok beğenilmişti. Dizinin çekildiği zamanlarda küçük bir çocuk olan Oben şimdi genç ve güzel bir kız. Birsu Demir'in yıllar sonraki halini görenler çok şaşırıyor.

Giriş Tarihi: 20.08.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 11:44
Alemin Kıralı'yla çok sevilmişti! Birsu Demir'in şaşırtan değişimi

İşte ve bir dönemin popüler çocuk yıldızlarının yıllar sonraki halleri!

Alemin Kıralı'yla çok sevilmişti! Birsu Demir'in şaşırtan değişimi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Alemin Kıralı'yla çok sevilmişti! Birsu Demir'in şaşırtan değişimi

Önder Tekin

Alemin Kıralı'yla çok sevilmişti! Birsu Demir'in şaşırtan değişimi

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton

Alemin Kıralı'yla çok sevilmişti! Birsu Demir'in şaşırtan değişimi
Alemin Kıralı'yla çok sevilmişti! Birsu Demir'in şaşırtan değişimi
Alemin Kıralı'yla çok sevilmişti! Birsu Demir'in şaşırtan değişimi

Yıldız Asyalı

BİZE ULAŞIN