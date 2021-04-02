Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü deniz sezonunu açtı! Ailesini ziyarete Kıbrıs'a giden Hazar Ergüçlü'nün bikinili pozu yaktı geçti...

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hazar Ergüçlü, Alev Alev'in Çiçek'i olarak ekranlara dönerken oyuncunun performansı da sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Hazar Ergüçlü makyajsız olarak yaptığı paylaşımlarla da bunu gösteriyor. Son olarak ailesini ziyarete Kıbrıs'a giden Hazar Ergüçlü'den bikinili pozlar geldi. Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü siyah bikinisi ile sosyal medyayı yaktı geçti. İşte son yaptığı paylaşımlarda güzelliğini konuşturan Hazar Ergüçlü'nün bikinili pozu...