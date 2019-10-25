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  • Aleyna Tilki Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!

yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!

Bir süredir Amerika'da olan genç şarkıcı geçtiğimiz günlerde sır gibi sakladığı sevgilisi 'in ablası Gülnur Güneş'in düğünü için 'a gelmişti. Aleyna Tilki ve Kadir Güneş çiftinin dans ederken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yeni albüm için gittiği Amerika'da Aleyna Tilki, ev değişikliği yapma kararı aldı. Downtown'da oturan şarkıcının yeni adresi Hills oldu. Aleyna Tilki'nin Hollywood yıldızlarına komşu olduğu lüks evinin kirası dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 25.10.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 10:29
Aleyna Tilki Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!

Yeni albüm için gittiği Amerika'da , ev değişikliği yapma kararı aldı. Downtown'da oturan şarkıcının yeni adresi Hills oldu. Aleyna Tilki'nin Hollywood yıldızlarına komşu olduğu lüks evinin kirası dudak uçuklattı.

Aleyna Tilki Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!

Bir süredir Amerika'da olan genç şarkıcı geçtiğimiz günlerde sır gibi sakladığı sevgilisi 'in ablası Gülnur Güneş'in düğünü için 'a gelmişti. Aleyna Tilki ve Kadir Güneş çiftinin dans ederken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Aleyna Tilki Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!

Hürriyet'ten İbrahim Bayrak'ın haberine göre , yeni albümü için gittiği Amerika'da 14 bin dolara ev kiraladı.

Aleyna Tilki Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!

Hills'e taşınan genç şarkıcının komşuları arasında Ben Affleck, Sharon Stone ve Kevin Costner gibi dünyaca ünlü isimler var.

Aleyna Tilki Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!

Yeni albümünün prodüktörlüğünü üstlenen Diplo'ya yakın olmak için Hills'e taşınan Tilki, evi için 14 bin dolar (yaklaşık 82 bin TL) kira ödeyecek.Tilki, yeni kiraladığı evinin dekorasyonu ile de kendisi ilgilenecek.

Aleyna Tilki Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!

Genç şarkıcının komşuları arasında ise Ben Affleck, Sharon Stone, Kevin Costner, Keanu Reeves, Salma Hayek ve Tobey Maguire gibi dünyaca ünlü isimler var.

Aleyna Tilki Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!

'ın en zengin semtleri arasında yer Hills'te evlerin satılık fiyatları ise 10 milyon dolardan başlıyor.

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