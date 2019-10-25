Aleyna Tilki Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!
Aleyna TilkiHollywood yıldızlarına komşu oldu! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin yeni evinin kirası dudak uçuklattı!
Bir süredir Amerika'da olan genç şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde sır gibi sakladığı sevgilisi Kadir Güneş'in ablası Gülnur Güneş'in düğünü için İstanbul'a gelmişti. Aleyna Tilki ve Kadir Güneş çiftinin dans ederken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yeni albüm için gittiği Amerika'da Aleyna Tilki, ev değişikliği yapma kararı aldı. Los Angeles Downtown'da oturan şarkıcının yeni adresi Hollywood Hills oldu. Aleyna Tilki'nin Hollywood yıldızlarına komşu olduğu lüks evinin kirası dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 25.10.2019
10:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
10:29
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