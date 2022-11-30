Aleyna Tilki iç çamaşırının üstüne örgü elbise giydi sosyal medyadan eleştiri yağdı! "Elbise demeye bin şahit ister"

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı yatak pozu ile hayranlarına müjdeyi vermişti. Çıkardığı İngilizce şarkılardan sonra Türkçe şarkı ile geri dönen Aleyna Tilki 'Tanırım İntiharı' şarkısının klibi ile çok konuşulmuştu.