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Haberler Galeri Aleyna Tilki iç çamaşırının üstüne örgü elbise giydi sosyal medyadan eleştiri yağdı! "Elbise demeye bin şahit ister"
Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 11:48

Aleyna Tilki iç çamaşırının üstüne örgü elbise giydi sosyal medyadan eleştiri yağdı! "Elbise demeye bin şahit ister"

Genç popçu Aleyna Tilki son günlerde aşırıya kaçan paylaşımlarındaki çıplaklıkla eleştirilerin hedefi oluyor. Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırı ile poz veren Aleyna Tilki son olarak yeşil bir mini elbise ile takipçilerinin karşısına çıkmıştı. İç çamaşırı giymeyen ve fazlaca dekolteli yeşil elbisesi ile paylaşımlarda bulunan Aleyna Tilki'ye eleştiri yağmıştı. Aleyna Tilki bu kez de katıldığı geceye iç çamaşırının üzerine giydiği örgü kıyafet ile dikkat çekti. "Gözlerim kanadı çıplaklıktan" "Elbise demeye bin şahit ister" "Sadece müziğinle mi konuşulsan artık" "Böyle şeylere ne gerek var" yorumları yağdı. İşte dekoltesi ile sınırları zorlayan Aleyna Tilki'nin iddialı pozları...

Aleyna Tilki iç çamaşırının üstüne örgü elbise giydi sosyal medyadan eleştiri yağdı! Elbise demeye bin şahit ister

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla adını duyurmuştu.

Aleyna Tilki iç çamaşırının üstüne örgü elbise giydi sosyal medyadan eleştiri yağdı! Elbise demeye bin şahit ister

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı yatak pozu ile hayranlarına müjdeyi vermişti. Çıkardığı İngilizce şarkılardan sonra Türkçe şarkı ile geri dönen Aleyna Tilki 'Tanırım İntiharı' şarkısının klibi ile çok konuşulmuştu.

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Aleyna Tilki iç çamaşırının üstüne örgü elbise giydi sosyal medyadan eleştiri yağdı! Elbise demeye bin şahit ister

Aleyna Tilki son olarak Londra'daki fotoğraf çekiminden paylaşımı ile sosyal medyada ses getirmişti.

Aleyna Tilki iç çamaşırının üstüne örgü elbise giydi sosyal medyadan eleştiri yağdı! Elbise demeye bin şahit ister

Genç popçu Aleyna Tilki son günlerde aşırıya kaçan paylaşımlarındaki çıplaklıkla eleştirilerin hedefi oluyor.

Aleyna Tilki iç çamaşırının üstüne örgü elbise giydi sosyal medyadan eleştiri yağdı! Elbise demeye bin şahit ister

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırı ile poz veren Aleyna Tilki son olarak yeşil bir mini elbise ile takipçilerinin karşısına çıkmıştı.

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