Giriş Tarihi: 30.09.2022 10:32
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
11:12
Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel paylaştı
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla adını duyurdu. Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki son olarak sokak ortasında çiftetelli oynadı. Dans ederken eğlenen Aleyna Tilki'nin o anlarını annesi Havva Öztel, kayıt altına aldı. İşte Aleyna Tilki'nin kurt döktüğü anlar...