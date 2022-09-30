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Haberler Galeri Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel paylaştı
Giriş Tarihi: 30.09.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 11:12

Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel paylaştı

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla adını duyurdu. Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki son olarak sokak ortasında çiftetelli oynadı. Dans ederken eğlenen Aleyna Tilki'nin o anlarını annesi Havva Öztel, kayıt altına aldı. İşte Aleyna Tilki'nin kurt döktüğü anlar...

Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel paylaştı

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla adını duyurdu.

Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel paylaştı

Genç popçu Aleyna Tilki her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel paylaştı

Aleyna Tilki 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'dan hesabından yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel paylaştı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Aleyna Tilki sokak ortasında çiftetelli oynadı! Annesi Havva Öztel paylaştı

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Aleyna Tilki şimdi de dans ettiği video ile dikkat çekti.

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